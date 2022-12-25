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Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı
25.12.2022 19:23

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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil önce refüje çıktı, ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır 2 yaralı. Alınan bilgilere göre; Berkan İpek (42) idaresindeki 26 FD 699 plakalı otomobili ile Bozüyük istikametinden Bilecik istikametine seyri hâklindeyken Akasya Altı Mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç refüje çıkarak burada bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Berkan İpek ve araçta içinde yolcu olarak bulunan Sezgin İstekli (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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