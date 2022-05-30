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Bilecik'te kablo hırsızlığı yapan şahıslar Sakarya’da yakalandı

Bilecik'te kablo hırsızlığı yapan şahıslar Sakarya’da yakalandı
30.05.2022 16:33

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Bilecik'te bir teknoloji ve iletişim firmasına ait kabloları çalan hırsızlar Sakarya'nın Geyve ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi Alınan bilgiye göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Arıcaklar köyünde bir teknoloji ve iletişim firmasına ait kablolar çalındı. Olayı ile ilgili Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu, hırsızlık olayını gerçekleştiren Ü.M., E.K. ve E.D. isimli 1'i kadın 3 şüpheli şahıs, çaldıkları kablolar ile birlikte Sakarya’nın Geyve ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelesinin etkin çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

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