Bilecik’te feci kaza: Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde, Bilecik-Söğüt kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. yönetimindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç ile G.S.Ç. idaresindeki 11 TF 323 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.