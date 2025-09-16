PODCAST CANLI YAYIN

Bilecik’te feci kaza: Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü 2 yaralı

Bilecik-Söğüt kara yolunda hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir yolcu hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde, Bilecik-Söğüt kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Y. yönetimindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç ile G.S.Ç. idaresindeki 11 TF 323 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle