RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilecik'te bir günde ikinci lastik fabrikası yangını

Bilecik'te bir günde ikinci lastik fabrikası yangını
01.05.2022 14:47

OTOMATİK OYNAT

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Bilecik’in Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan plastik hammaddesi üreten bir fabrikada bu sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler fabrika çalışanları durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yangına Osmaneli İtfaiye Amirliğine bağlı 4, Osmaneli Orman İşletme Şefliğine ait 1 arasöz, Bayırköy ve Vezirhan Belediyesinden 1'er itfaiye aracı ile fabrika çalışanlarıyla müdahale edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, fabrikanın yakınına itfaiye ekiplerinin dışında yaklaşılmasına izin verilmedi. Fabrikadaki yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken, ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlattı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığını öğrenildi. Öte yandan bu sabah 07.30'da Bilecik 1. OSB'de faaliyet gösteren başka bir lastik fabrikasında yangın çıkmış, yangın 3 saatlik uğraş sonunda kontrol altına alınmıştı.

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