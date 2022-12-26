Bilecik'te Alzheimer hastası Fatime Bozalı (80), oturduğu apartmanın arka bahçesinde ölü bulundu

Cumhuriyet Mahallesi Yamaç Sokak'teki 5 katlı İpekyolu apartmanın birinci katında oturan Fatime Bozalı'dan haber alamayan kızı polise haber verdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Fatime Bozalı'ın cansız bedeni oturduğu apartmanın arka bahçesinde bulundu. Birinci kattaki evinin pencereden düştüğü sanılan Bozalı'nın cesedi savcılık ve polisin yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bozalı'nın evin arka cephesine düşmesi sonucu uzun süre fark edilmediği belirtilirken, annesinin öldüğü haberini alan kızı sinir krizi geçirdi