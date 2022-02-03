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Biga'da sel sularında mahsur kalan aile iş makinesiyle böyle kurtarıldı

Biga'da sel sularında mahsur kalan aile iş makinesiyle böyle kurtarıldı
03.02.2022 15:03

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın taşması sebebiyle sel sularında mahsur kalan bir aile Biga Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Biga'da incelemelerde bulunurken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptıkları ikazlarla 300 aracı sel sularının altında kalmaktan kurtardıklarını ifade etti. Kar sularının erimesi ve yoğun yağışla birlikte Kocabaş Çayı’nda su seviyesi yükselirken, belediye ekipleri şehrin dört bir yanında teyakkuza geçti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın eşlik ettiği Çavuşköy Mahallesi'ndeki çalışmalarda ise hayvanlarına bakmaya giden bir aile belediye ekiplerince kurtarıldı.

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