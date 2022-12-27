Bıçaklayan zanlı ise kaçarken yoldan geçen bir kişinin bisiklet parçası fırlatması sonucu yakalandı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşılaşan E.Ç. ile Ayhan Sargut (58)arasında bilinmeyen nedenle tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Kalp, boyun, sağ ve sol el ve sağ karın bölgelerinden yaralanan Ayhan Sargut 112 ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda Ayhan Sargut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan E.Ç. ise olay yerinden kaçarken oradan geçmekte olan S.B.'nin bisiklet parçasının fırlatarak başından yaralayarak durdurması sonucu yakalandı.Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ayhan Sargut'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma sürüyor.