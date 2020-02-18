Beyoğlu'nda ünlü profesör Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku! Şüpheliyi eşi yakaladı 18.02.2020 11:03

İstanbul Beyoğlu'nda bu sabah işe gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu hırsızlık şoku yaşadı. Cipinde bir hırsız olduğunu gören Fındıkoğlu, aracın kapılarını kilitleyerek polise ve eşine haber verdi. Fındıkoğlu, eşinin de yardımıyla hırsızı araçtan indirerek polise teslim etti.