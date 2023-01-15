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Beyoğlu'nda telefon çalan kadın yakalandı! Hırsızlık anları anbean kaydedildi

Beyoğlu'nda telefon çalan kadın yakalandı! Hırsızlık anları anbean kaydedildi
15.01.2023 23:31

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Olay, Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yaşandı. E.D. isimli kadın vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.D. isimli şüpheli kadın İstiklal Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın “Nitelikli hırsızlık” suçundan sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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