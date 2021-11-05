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Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi

Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi
05.11.2021 15:16
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Beyoğlu’nda bir otomobille kamyon çarpıştı. Otomobil bariyerlere çıkarken, kamyon da yola devrildi. Kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından trafik durma noktasına geldi. Kaza, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul B., 34 SR 4201 plakalı aracıyla sol şeritte seyir halindeyken, Yusuf A. idaresindeki 34 BCG 175 plakalı kamyon bir anda onun şeridine girdi ve Ertuğrul B.’nin aracı kamyona çarptıktan sonra bariyerlere çıktı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Yusuf A., hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki korkuluklara çarptıktan sonra aracıyla devrildi. Kazayı görenler araçların yanına geldiğinde kamyon sürücüsü Yusuf A.’nin araç içerisinde sıkıştığını gördü. Bunun üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Kullandığı kamyonda sıkışan Yusuf A., vatandaşların yardımıyla çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı görülen kamyon sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracıyla bariyerlere çıkan Ertuğrul B. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

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