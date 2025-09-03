Beyoğlu’nda polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde devriye görevindeki trafik polislerinin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye sırasında kontrolden çıkan polis aracı, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları açıldı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polislere ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra 4 memuru ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza yapan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.