PODCAST CANLI YAYIN

Beyoğlu’nda polis aracı kaza yaptı: 4 yaralı

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda devriye sırasında kaza yapan polis aracındaki 4 memur yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde devriye görevindeki trafik polislerinin bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye sırasında kontrolden çıkan polis aracı, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları açıldı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polislere ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra 4 memuru ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza yapan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle