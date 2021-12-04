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Beyoğlu’nda korku dolu anlar! Taksiciyle tartışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Beyoğlu’nda korku dolu anlar! Taksiciyle tartışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu
04.12.2021 18:25
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Yer: İstanbul Beyoğlu… Bir kadın tartıştığı taksicinin itmesi sonucu otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taksicinin taksi sürücü belgesi ise iptal edildi. İşte o korku anlar…

Yaşam Videoları

Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı taksicinin itmesi sonucu otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksici Doğan P., Aksaray'dan aracına aldığı yabancı uyruklu kadın turisti Taksim'e götürmek üzere yola koyuldu. Müşteri cadde üzerinde ineceği sırada taksici kadından 50 lira ücret talep etti.

Müşteri ücreti ödediğini, taksici ise para almadığını iddia etti. Tartışmaya başlayan ikili bir süre sonra birbirini itmeye başladı. Bu sırada taksici Doğan P.'nin ittiği kadın yola düştü. Turist kadın, bu sırada yoldan geçen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yardımına otobüs şoförü ile çevredeki esnaf koştu. Taksici ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Hafif şekilde yaralanan kadının şikayeti üzerine Doğan P.'nin taksi sürücü belgesi İBB tarafından iptal edildi. Taksici ile kadın müşteri arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

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