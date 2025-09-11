PODCAST CANLI YAYIN

Beyoğlu’nda inşaat alanında göçük: Bir işçi beline kadar toprak altında kaldı

İstanbul Beyoğlu’nda bir inşaat alanında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi, beline kadar toprak altında kaldı. Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Kadiler Yokuşu üzerindeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta temel çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada alanda çalışan işçilerden biri beline kadar toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

