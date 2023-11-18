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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023, 17:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 17:35

Beyoğlu'nda feci olay: Kalemi alnına saplayıp öldürdü! Cinayet anı kamerada!

Beyoğlu'nda börekçi dükkanında çalışan Derviş K. işyerine ait araca şişe fırlatan Engin Yalçın'ın alnına kalem saplayıp yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yalçın, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Olay anı kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda tartışma sonucu alnına kalem saplanan adam hayatını kaybetti.

Olay, 10 Kasım Cuma günü saat 08:00 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı Bulvarı'nda iddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alan Engin Yalçın (43) biten şişeyi, börekçi dükkanına ait park halindeki araca attı.

ALNINA KALEM SAPLADIĞI ADAM ÖLDÜ
Olayı gören börekçi çalışanı Derviş K. (21) kaldırımda oturan 3 arkadaşın yanına gelerek şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Engin Yalçın'ı göstermesi üzerine Derviş K. elindeki kalemi Engin Yalçın'ın alnına sapladı.

Engin Yalçın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Derviş K. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Derviş K., Engin Yalçın'ın olaydan 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetmesi üzerine savcı talimatıyla polis tarafından tekrar gözaltına alındı.

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan işlem yapılan Derviş K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KALEMLİ CİNAYET ANI KAMERADA

Derviş K.'nın Engin Yalçın'ın alnına kalem sapladığı anlar güvenlik kamerasına yandıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Beyoğlu cinayet haberi: Kalemi alnına sapladı! Kalemli cinayet anı videoda!
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