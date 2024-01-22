SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024, 08:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024, 08:43

Beyoğlu'nda can pazarı: Vapurdan denize düşen yolcuyu kurtarma anları kamerada

Karaköy’de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybedip denize düşen bir kişiyi, midyeci denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir’de ‘laf atma’ kavgası cinayetle bitti
21.01.2024Pazar
Antalya'da devriye halindeki trafik polisleri ayağı sakat olan köpek yolda ezilmesin diye başında nöbet tuttular
21.01.2024Pazar
İstanbul’da kardeş dehşeti kamerada: Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini bacağından vurdu
21.01.2024Pazar
Elazığ'da insanlık ölmemiş dedirten davranış: Yerde bulduğu telefonu sokak sokak gezip sahibine ulaştırdı
20.01.2024Cumartesi
Hamsi tezgahtaki krallığını istavrite kaptırdı
20.01.2024Cumartesi
Bunlar da Var
▶️ Sanatçı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan’ı Müge Anlı ve Seda Sayan iddiası kızdırdı! 00:22
▶️ Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ı Müge Anlı iddiası kızdırdı!
21.01.2024Pazar
▶️ Emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Emekliye ek maaş zammında gözler Meclis’te 01:35
▶️ Emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?
21.01.2024Pazar
CHP’nin fondaş ekran yüzleri isyanda: Hüsnü Mahalli Özgür Özel’i yerden yere vurdu 01:28
CHP'nin fondaş ekran yüzleri isyanda!
21.01.2024Pazar
Fergio House soruşturmasında yeni gelişme: 85 milyon TL’lik mal varlıklarına el konuldu 02:29
"Fergio House" soruşturmasında yeni gelişme
21.01.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA