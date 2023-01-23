Beyoğlu'nda 5 katlı bir işletmenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın 15:30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Nane Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 5 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki esnaflar ellerinde bulunan yangın tüpleri ile birlikte yangına müdahale etmeye çalışırken, kısa süre içinde itfaiye olay yerine geldi. Esnaf, dar olan sokaktaki tabure ile masaları araçların ve itfaiye personelinin daha rahat hareket etmesi için topladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi. Çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını kısa süre kapattı. Beyoğlu itfaiyesinin kısa süre içerisinde müdahalede bulunmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.