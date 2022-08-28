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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
28.08.2022 09:41

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Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı metruk bir binanın duvarı çöktü. Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.

Yaşam Videoları

Beyoğlu'nda metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı'nda bulunan 4 katlı binanın duvarı çöktü.

Çökme nedeniyle molozların bir kısmı sokakta park halindeki 34 DOS 783 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Binanın daha önce yıkıldığı, kalan kısmının da bugün çöktüğü öğrenilirken, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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