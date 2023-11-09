Beyoğlu Hasköy Parkı’nda alkollü iki şahıs ağaçların arkasında saklanarak birbirine ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı ilginç çatışma kameralara anbean yansırken, olaydaki 2 şahıs silahlarıyla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü iki şahıs parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahısta birbirine silah çekti. Ağaçların arkasında saklanan şahıslar, birbirlerine ateş açarak bir süre çatıştı.