Beyoğlu Galata Kulesi önünde bulunan bir binanın kapı girişinde unutulan çanta paniğe neden oldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Büyük Hendek Caddesi'nde bulunan bir binanın önünde oldu. Edinilen bilgiye göre, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Etrafta bulunan kafeler boşaltıldı.

"Ölmek istiyorum" dedi, şüpheli paketi havaya attı

Güvenlik şeridini aşan bir kişi, "Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucakladı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı havaya attı. Şüpheli çantayı havaya atan şahıs büyük paniğe neden oldu. Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak koşmaya başladı. Bombayı havaya atan şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis şimdi, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.