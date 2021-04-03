Beynindeki rahatsızlık nedeniyle İstanbul'a gelen Safa karşısında SoloTürk pilotu Yalın Ahbap'ı görünce gözyaşlarını tutamadı

Samsun'da yaşayan sekizinci sınıf öğrencisi Ahmet Safa Yazıcı (13), beyin damarlarında doğuştan oluşan AVM yani damar yumağı hastalığı nedeniyle Gamma Knife tedavisi olmak üzere İstanbul'a geldi. Kendisi de SoloTürk hayranı olan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Peker, küçük hastasının akrobatik gösterileriyle gökyüzünü şölene çeviren jet pilotlarının en sıkı takipçilerinden biri olduğunu öğrenince, yakın arkadaşı ve SoloTürk'ün kurucu pilotu olan Yalın Ahbap'ı arayarak Safa'ya büyük bir sürpriz hazırladı. Gamma Knife seansı öncesi, 5 yaşından beri hayranı olduğu jet pilotlarından birini karşısında gören Safa, sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuğun "Hayatımdaki en güzel günü" dediği bu anlar görüntülendi.