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Beylükdüzü’nde alkollü şahıs fotoğraf çekinmek için 10 metre yüksekten aşağıya düştü
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Beylükdüzü'nde alkollü şahıs fotoğraf çekinmek için 10 metre yüksekten aşağıya düştü

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 09:36

İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü şahıs akşam vakti iddiaya göre fotoğraf çekinmek isterken yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Şahsı itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtarırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 10 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs fotoğraf çekinmek için yaklaştığı 10 metrelik yükseklikten aşağıya düştü. Şahsın bağırmalarını duyan etraftaki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen adama halatlarla ulaştı. Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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