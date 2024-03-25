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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 10:07 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 10:07

Beylikdüzü’nde uyuşturucu satıcısının evinden kalem şeklinde suikast silahı çıktı

Beylikdüzü’nde uyuşturucu satıcısını takip eden polis, depo olarak kullandığı "zula evine" yaptığı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen M.N.F. isimli şahsı tespit edip takibe aldı. Şahsın Barış Mahallesi’ndeki depo olarak kullandığı “zula evine” operasyon yapan polis, 470 gram esrar, 663 adet extacy olarak adlandırılan uyuşturucu, 10 gram kokain, hassas terazi buldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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