Beylikdüzü’nde trafikte makas atıp sosyal medyada paylaştı: 5 bin 451 lira ceza kesildi

Beylikdüzü D-100 Karayolunda sürücünün makas attığı anlar, yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri sürücünün H.H.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücü H.H.A.'ya 'Makas atmak' maddesinden 4 bin 64 lira , 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira, 'Film cam' maddesinden ise, 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücünün, diğer araçlara aldırış etmeden hızla makas attığı anlar görülüyor.