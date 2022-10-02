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Beylikdüzü’nde otoparka silahlı saldırı! Otoparkta çalışan 1 kişi ve köpek yaralandı

Beylikdüzü’nde otoparka silahlı saldırı! Otoparkta çalışan 1 kişi ve köpek yaralandı
02.10.2022 09:03

OTOMATİK OYNAT

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Beylikdüzü’nde 2 kişi motosikletle geldikleri otoparkı, uzun namlulu silahla taradı. Onlarca merminin sıkıldığı otoparkta bir kişi yaralanırken Otoparkta bulunan bir köpeğe ise üç mermi isabet etti. Olay, saat 00.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan oto yıkama ve otopark olarak kullanılan iş yerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan otoparka motosikletle gelen iki kişi, uzun namlulu silahla otoparka saldırı düzenledi. Kapalı olan otoparka özel eşyalarını almaya gelen Servet Özdemir, onlarca kurşunun sıkıldığı otoparkta kurşunların hedefi oldu. Otoparkta bulunan bir köpeğe ise üç kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis, veteriner ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralanan Servet Özdemir, ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan Servet Özdemir’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosikletli iki kişinin uzun namlulu silahla taradığı otoparkta bulunan köpek, üç kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralandı. Veteriner doktorun olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı köpek, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri’ne bağlı ekipler tarafından alınarak, tedavisinin yapılması için Kemerburgaz’da bulunan barınağa götürüldü. Öte yandan otoparkın önünde bulunan 34 CKK 047 plakalı minibüse de kurşunlar isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri, uzun süre otoparkta ve çevresinde incelemlerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede otopark ve çevresinde 30’a yakın boş kovan tespit etti.

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