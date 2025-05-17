Beylikdüzü’nde korkunç kaza: Otomobil takla attı! 3 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:16:25

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Sarı Zeybek Caddesi'nde yaşandı. Avcılar istikametine doğru seyreden 34 BER 277 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aynı yönde ilerleyen 34 KTB 211 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra takla attı.

Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.