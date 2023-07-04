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Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlere çarptı

Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlere çarptı
04.07.2023 14:52

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Beylikdüzü’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri, bariyerlere çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada Haramidere Ambarlı Liman istikametine yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kaza saat 11.30 civarında Yakuplu Mahallesi Kuyumcular Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa G. idaresindeki 34 BAB 177 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan mikser iki yolu birbirinden ayıran kanala girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Haramidere Ambarlı Limanı istikametine trafikte yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

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