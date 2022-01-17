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Beylikdüzü'nde kavgada yaralanan gençten annesine tepki: "Anne neden geldin"

Beylikdüzü'nde kavgada yaralanan gençten annesine tepki: "Anne neden geldin"
17.01.2022 11:17

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Beylikdüzü’nde gençlerin tartışması kanlı bitti. İki grup arasında başlayan tartışma çocuk parkında kavgaya dönüşürken bir genç aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Kavga sonrasında annesi oğlunun başında beklerken yaralı gencin acılar içinde ‘Anne neden geldin’ diyerek çığlık attığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda bir kişi bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Kavga anlarında parka gelen yaralının annesi ise tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Arkadaşlarının yardımı ile banka yatırılan yaralı, acı içinde çığlık atarak küfürler savururken başında bekleyen annesine ise ‘Anne neden geldin’ diyerek tepki gösterdi. Olay sonrasında bıçaklı saldırgan ve arkadaşı geldikleri arabaya binerek hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşların yaşanan durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuk parkında yaşanan o bıçaklı kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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