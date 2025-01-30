Beylikdüzü’nde iş yerinde yangın paniği!

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 19:33

Yangın, saat 17.20 sıralarında Yakuplu Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan beş katlı bir iş hanının zemin katındaki ekmek imalathanesinde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına kadar ulaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.