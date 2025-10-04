PODCAST
Beylikdüzü'nde iki kişi tarafından darp edilen şahıs bayıldı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 16:23
İstanbul Beylikdüzü'nde bir vatandaş ile iki şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki şahıs, döverek bayılttıkları şahsı yerde yatarken yumruklamaya devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
