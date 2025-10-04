PODCAST CANLI YAYIN
Beylikdüzü'nde iki kişi tarafından darp edilen şahıs bayıldı! O anlar kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde bir vatandaş ile iki şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki şahıs, döverek bayılttıkları şahsı yerde yatarken yumruklamaya devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Aydın'da silah sesi: 19 yaşındaki Hamza Turan yaşamını yitirdi
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek?
Meram'da korkunç kaza kamerada!
Konya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
