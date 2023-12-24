SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023, 17:36 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023, 17:42

Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde motosikleti şahıslarca gerçekleşen silahlı saldırıda Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren Kaya (22) isimi iki arkadaş hayatını kaybetmişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gençlerden biri kız arkadaşları ile birlikte yürüyor. Silahlı saldırının ardından yanı genç, sekerek kamera açısına giriyor. Bir süre ilerleyen genç, ardından bir iş yerinin girişinde yere yığılıyor.

SIRADAKİ VİDEO
Psikiyatri hastası elindeki bıçakla korku saldı: Polis camdan girip etkisiz hale getirdi
24.12.2023Pazar
Motosikletli saldırgan Beylikdüzü’nü kana buladı: 2 ölü
24.12.2023Pazar
İstanbul’da manavda alışveriş yapan adama silahlı saldırı kamerada
24.12.2023Pazar
Polis merkezinde akıl almaz olay: Sevgilisine dürüm içinde uyuşturucu getirirken yakalandı
24.12.2023Pazar
Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin polisi darp ettiği anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
24.12.2023Pazar
Bunlar da Var
Mehmetçik inlerini başlarına yıktı: Bakan Yaşar Güler duyurdu:2 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi! 02:29
MSB: 29 hedef imha edildi
24.12.2023Pazar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak sınırında 00:27
Milli Savunma Bakanı sınır hattında
24.12.2023Pazar
DEM Parti’nin Diyarbakır Gençlik Kongresinde hainlik dolu anlar! Terörist başı ve bebek katili Öcalan için sloganlar atıp halay çektiler 00:43
DEM Parti'nin Diyarbakır Gençlik Kongresinde hainlik dolu anlar!
24.12.2023Pazar
Elazığlı Şehit Aslan’ın “şehit olursam” diyerek komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı 00:16
Elazığlı Şehit Aslan’ın komutanına gönderdiği görüntü duygulandırdı
24.12.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA