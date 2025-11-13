PODCAST CANLI YAYIN
Beylikdüzü’nde el freni çekilmeyen araç kafenin bahçesine devrildi

Beylikdüzü’nde el freni çekilmeyen park halindeki bir araç, kafenin bahçesine devrildi. Araçta yaralanan olmazken, araçta ve kafede hasar oluştu. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 9. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BGK 976 plakalı aracın sahibi, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından istinat duvarını aşarak kafenin bahçesine devrildi. Kimsenin olmaması faciayı önlerken, düşen araçta maddi hasar oluştu.

