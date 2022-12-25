Beylikdüzü'nde drift atan sürücüye 19 bin 115 lira ceza

Beylikdüzü'nde kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye sokarken görüntülenen sürücü ve araç sahibine toplamda 19 bin 115 liralık ceza kesildi. Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda geçen hafta otomobil sürücüsünün kavşakta drift atıp, trafiği tehlikeye soktuğu görüntülere yansıdı. Sürücü yol kenarında bekleyen bir kişiyi de aracına aldı. Bir süre daha drift yapan sürücü ardından oradan ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücüsü gözaltına aldı.