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Beylikdüzü’nde bir çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı

Beylikdüzü’nde bir çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı
03.03.2022 09:47

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Beylikdüzü’nde 5 katlı bir binada bulunan çelik kapı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, saat 01.45 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında bulunan bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir iş merkezinin ikinci katındaki çelik kapı imalatı yapan iş yerinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekiplerinin de hazır şekilde olay yerinde beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı, iş yerinde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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