Haberler Yaşam Videoları Beylikdüzü'nde aracın önünü kestiler içindekileri indirip böyle darp ettiler

Beylikdüzü'nde aracın önünü kestiler içindekileri indirip böyle darp ettiler

Beylikdüzü'nde aracın önünü kestiler içindekileri indirip böyle darp ettiler
06.06.2022 10:31

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:11
Megakent İstanbul'da son 24...
Yaşam 01:51
5 katlı binanın çatı katı...
Yaşam 02:42
Karadeniz'e doğal gaz...
Yaşam 03:05
Lüks rezidansta çıkan yangında...
Yaşam 03:34
İki otomobil park halindeki...
Yaşam 00:25
Aracıyla drift yapan zanlı,...
Yaşam 00:55
TEM’de yolun karşısına...
Yaşam 00:48
Ankara Çankaya'da pitbull...
Yaşam 03:29
3 aylık Elif Ada bebeğin...
Yaşam 00:20
Yürüyen merdivenlerde...
Yaşam 01:10
Toz bulutu Adıyaman’ı etkisi...
Yaşam 01:32
Kumburgaz’da otomobil durağa...

Beylikdüzü’nde yabancı uyruklu bir grup, ortalığı birbirine kattı. Seyir halindeki aracın önünü kesen şahıslar, tekme ve tokatla aracın içindekilere saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre bir grup yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen nedenle seyir halindeki aracın önünü kesti. Yolun bir şeridini kapatan şahıslar, akan trafiğe aldırmadan aracın içindekilerle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda yaptıkları ile yetinmeyen şahıslar, tekme ve tokatlarla diğer şahıslara saldırdı. Dakikalarca süren o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA