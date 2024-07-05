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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024, 08:53 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024, 08:53

Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Beylikdüzü Haramidere Kavşağı'nda gece saatlerinde 2 aracın çarpıştığı kaza sonucu araç içerisindeki 2 erkek şahıs yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. Kaza, İstanbul Beylkdüzü ilçesine bağlı Haramidere Kavşağı'nda Haramidere Sanayi Sitesi yakınlarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 16 AZM 134 plakalı araç ile 34 BPF 984 plakalı aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışması sonucu kaza gerçekleşti. Kazada kavşak üzerinde yer alan sokak lambası direği aldığı darbe sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle her 2 araçta da ağır hasar meydana gelirken araçlardan çıkarılan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Belediye ekiplerinin yol temizleme ve kumlama çalışmasının ardından 2 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

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