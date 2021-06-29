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Beylikdüzü Haramidere mevkiinde korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde korkutan yangın! Yolcular tahliye edildi
29.06.2021 17:35
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Beylükdüzü Haramidere mevkisinde motorundan dumanlar çıkan metrobüs durdurularak yolcular indirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü.


Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü.

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