SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 15.05.2025 22:22:30

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nin bahçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Husumetlisi tarafından vurulan A.M. hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, Devlet Hastanesi'nin bahçesinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen S.K., A.M.'yi silahla vurdu.

Tedavi için hastaneye gelen A.M. ile S.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

S.K., yanında bulunan silahı çıkararak A.M.'ye art arda ateş etti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Yaralanan A.M., hastanede tedavi altına alındı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor

SIRADAKİ VİDEO
Beylikdüzü'nde hastane bahçesinde husumetlisini vurdu
15.05.2025Perşembe
Batman’da dolu kenti beyaza bürüdü
15.05.2025Perşembe
Eşi ve 2 çocuğu yangında ölmüştü: Tutuklu itfaiyecinin görüntüleri ortaya çıktı!
15.05.2025Perşembe
Samsun’da dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuk ablasını kaçıran genci vurarak öldürdü!
15.05.2025Perşembe
Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem!
15.05.2025Perşembe
Bunlar da Var
Meksika’da dehşet olay: TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü! 00:18
Meksika’da dehşet olay: TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü!
14.05.2025Çarşamba
Malatya’da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada 00:58
Malatya’da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı! O anlar kamerada
14.05.2025Çarşamba
Trabzonspor 0-3 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ IZLE | Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı | 14.05.2025 10:37
Trabzonspor 0-3 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ | Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı
14.05.2025Çarşamba
Bağcılar’da korkunç patlama kamerada! 00:14
Ortalık savaş alanı! Bağcılar'da kaçak atölyede patlama!
15.05.2025Perşembe
CANLI YAYIN