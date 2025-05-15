Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, Devlet Hastanesi'nin bahçesinde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen S.K., A.M.'yi silahla vurdu.
Tedavi için hastaneye gelen A.M. ile S.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.
S.K., yanında bulunan silahı çıkararak A.M.'ye art arda ateş etti.
Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Yaralanan A.M., hastanede tedavi altına alındı.
Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor