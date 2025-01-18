Beykoz’da otomobilinde ölü bulunan şahsın vasiyeti ortaya çıktı

Beykoz Çubuklu Mahallesi Öztürk Sokak’ta, park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 44 yaşındaki Ender K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ender K.'nın daha önce kaldığı yerde çıkan bir yangında yüzünden yaralandığı ve tedavi gördüğü öğrenildi. 2023 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımında ise, “Pankreas ve yangın ameliyatlarından dolayı iyi kötü yaşıyorum. Kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. 2 kez ölümden döndüm. Cenazeme, üvey annem, babam, Ahmet ve Ceyhun asla gelmesin. Mümkünse Ali amcama yakın gömülmek istiyorum” şeklinde bir vasiyet bıraktığı görüldü.