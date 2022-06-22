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Beykoz’da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu

Beykoz’da minibüs yokuş aşağı kaydı çocuklar saniyelerle kurtuldu
22.06.2022 11:13

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Beykoz’da park halindeki panelvan tipi minibüs, freninin boşalması sonucu geri geri kayarak duvara çarptı. Minibüsün kaydığı yolda oynayan çocuklar minibüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Beykoz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki panelvan minibüs freninin boşalması sonucu geri geri kayarak, duvara çarptıktan sonra durabildi. Freni boşalan panelvan minibüsün arkasında, yolda oynayan çocuklar son anda kıl payı ölümden kurtuldu. Üstlerine doğru kayan minibüsü fark ederek kenara çekilen çocukların dikkati olabilecek bir facianın önüne geçti.

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