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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 16:39

Beykoz'da İETT otobüsünden dumanlar yükseldi yolcular tahliye edildi

Yangın Beykoz Kavacık Dörtyol'da saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar - Beykoz arasında sefer yapan 15 KÇ numaralı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yolcuların ve otobüsü kullanan şoförün dumanı fark etmesiyle birlikte, otobüsteki tüm yolcular aşağıya indirildi. Otobüs şoförü tarafından çıkan yangın, yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da dumanlar tüm motoru sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüsün motor kısmı kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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