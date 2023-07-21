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Beykoz’da bıçakla iş yerinde kadını rehin alan saldırgan kamerada

Beykoz’da bıçakla iş yerinde kadını rehin alan saldırgan kamerada
21.07.2023 19:32

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İstanbul’un Beykoz ilçesinde bıçaklı saldırgan iş merkezinde bir kadını rehin aldı. Korku dolu anlar yaşayan kadın polisin uzun uğraşları sonucunda kurtarılırken o anlar kameraya yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Ihlamur Sokak'ta dün yaşandı. İddiaya göre, bir iş merkezinde daha önce işe alkollü geldiği gerekçesiyle işten çıkarılan R.K. isimli şahıs elindeki bıçakla iş merkezine geldi. Şahıs şirkette çalışan bir kadını bıçağı boğazına dayayarak rehin aldı. Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın çığlıklar attı. Rehin aldığı kadının telefonunu da alan saldırgan, kadının saçlarından çekerek darp etti. İş merkezinde çalışan güvenlikler tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi gönderildi. İş merkezine gelen polis ekipleri bıçaklı şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen bıçaklı şahıs, arka kapıdan polis arabasına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Bıçaklı saldırgan tarafından rehin alınan kadın da polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şahsın yapılan sorgulamasında kapkaç ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

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