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Beyaz örtüyle kaplanan Abant’a tatilci akını yaşandı

Beyaz örtüyle kaplanan Abant’a tatilci akını yaşandı
26.12.2021 16:16

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Bolu’nun gözde turizm merkezi olan ve beyaz örtüyle kaplanan Abant Tabiat Parkı hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı, günlerdir devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropole yakınlığıyla vatandaşların gözdesi olan tabiat parkına haftasonu tatili için gelen tatilciler muhteşem kar manzarası karşısında mest oldu. Tabiat parkında yarım metreyi bulan kar kalınlığı ve soğuk havaya aldırış etmeyen tatilciler etrafı karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek beyaz örtünün tadını çıkardı.

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