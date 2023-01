Beyaz kıtaya 7'inci sefer başladı! "Liseli öğrencilerde Antarktika yolcusu"

Uzun bir seyahatin ardından Antarktika'ya ulaşacaklarını belirten ekip lideri Prof. Dr. Burcu Özsoy gezi ile ilgili çalışmaların 11 ay öncesinden başladığını belirterek şunları kaydetti: "Orada yapacağımız çalışmaları oranın iklimi ve koşulları belirliyor. Planladığımız çerçevede giderse hava koşulları Antarktika'ya intikalimizle birlikte gemiye dahil olacağız. 19 Türk bilim ekibimizle beraber 3 yabancı bilim insanı seferde dahil olacak. Toplamda 18 farklı bilimsel projeyi icra edeceğiz. Bu seferin bir farkı da 2204 C TÜBİTAK kutup araştırmaları proje çağrısına başvuru yapan ve birincilik alan kız öğrencilerimiz var. Onlar da Teknofest'te birincilikleri ilan edilmesiyle beraber sefere dahil oldular. Çok mutluyuz ama bir artı tarafı da hem kız öğrencilerimizi saha götürmemizin yanı sıra bu seneki seferde bilim kadını sayımızın da diğer seferlere oranla çok olması bizi mutlu ediyor. Kadın bilim insanlarımızın sahada olması bizim için büyük bir güç. Antarktika'ya intikal ettikten sonra ekip olarak gemiye dahil olacaklar. Lise öğrencilerimizin farklı bir programı olacak. Onlar diğer dünya ülkelerinin üstlerini ziyaret edip uluslararası bilim insanlarıyla tanışacaklar. Bilim laboratuvarlarında çalışma imkanı bulacaklar. Aynı zamanda bu sen T.C. Santiago büyükelçimiz de bizlerle bir arada olacak. O da sahada bizlere eşlik ediyor olacak. Çok kuvvetli bir ekiple gidiyoruz. Her sene daha yenilik katılmış bir şekilde Türkiye olarak sahadayız. Bu çalışmalarda özellikle atmosfer bilimleri ön plana çıkıyor. Jeoloji çalışmaları yapılacak. Mikro plastikler ön planda. Volkanik yapılar, yer bilimleri, ekosistem çalışmaları gibi geniş yelpazede çalışmalarımız var."

Antarktika'da Türkiye'nin kurduğu meteoroloji üssü olduğunu ve buradaki cihazlardan elde edilen verilerle hava tahminleri yapıldığını vurgulayan Özsoy, "Gezide, Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri de bizlerle. Onların da sahada hem kurdukları ekipmanlardaki verileri toplama, ekipmanların bakımlarını yapma ve bir sonraki seneye hazırlama görevlerini de üstleneceğiz. Deniz tabanı haritaları yapıyoruz. Şu an Antarktika'da bir meteoroloji istasyonumuz var ve buradan günlük veriler alabiliyoruz. Artık hava tahminlerine ihtiyacımız olmuyor ve bu veriler bizim için çok kıymetli ifadelerini kullandı.