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Beton mikseriyle çarpışan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

Beton mikseriyle çarpışan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti
28.11.2021 15:40
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikseri ile çarpışan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa Mahallesi 6309 Cadde üzerinde meydana gelen olayda, M.D. idaresindeki 31 AET 349 plakalı beton mikseri ile Mevlüt O. (50) idaresindeki 50 AZ 412 plakalı ticari araç çarpıştı. Ticari araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde araç içerisine sıkışan Mevlüt O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mikser şoförü M.D. polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, Mevlüt O.’nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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