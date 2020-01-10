Haberler Video Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı
Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı

Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı

10.01.2020 14:12

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı. Üst geçitten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları