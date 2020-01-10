Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan üst geçide vinç çarptı. Üst geçitten kopan parçalar nedeniyle Barbaros Bulvarı’nın bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı10.01.2020 14:12
- Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı
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