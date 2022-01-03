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Beşiktaş'ta patenci gençlerin eğlencesi kötü bitti

Beşiktaş'ta patenci gençlerin eğlencesi kötü bitti
03.01.2022 11:37

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Beşiktaş'ta yoğun olan akşam trafiğinde bir otomobile tutunarak giden patenli, dengesini kaybedince düşerek arkadan gelen minibüsün altında kaldı. Minibüsün altında sıkışan patenliyi çevreden yetişenler kurtardı. Ağır yaralanan patenli hastaneye kaldırıldı. Olay dün akşam 19.30 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin arkasına tutunan patenli dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada arkadan gelen 34 ZU 6358 plakalı minibüsün sürücüsü duramayarak yola düşen patenliye çarptı. Bir müddet sürüklenen genç minibüsün altında sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. Minibüsün altında sıkışan patenli çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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