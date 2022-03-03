Haberler Yaşam Videoları Beşiktaş'ta otelin 7. kattan düşen Ebru Cızdan hayatını kaybetti! Kadın cinayeti mi, intihar mı? Özgür Aydoğan gözaltında...

Beşiktaş'ta otelin 7. kattan düşen Ebru Cızdan hayatını kaybetti! Kadın cinayeti mi, intihar mı? Özgür Aydoğan gözaltında...

Beşiktaş'ta otelin 7. kattan düşen Ebru Cızdan hayatını kaybetti! Kadın cinayeti mi, intihar mı? Özgür Aydoğan gözaltında...
03.03.2022 16:52

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Beşiktaş Ortaköy'de bulunan ünlü bir otelin 7'nci katındaki balkondan düşen Ebru Cızdan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Eşi ile tartıştığı öğrenilen Özgür Aydoğan gözaltına alındı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Yaşam Videoları

Olay, saat 01.15 sıralarında Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerindeki ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, bir hafta önce Almanya'dan gelen Ebru Cızdan(40), Özgür Aydoğan (42) çifti otelde kalmaya başladı. Dün akşam bir gece kulübünde eğlenen çift, tartışarak otele geldi. Burada da tartışmaya devam etti.

Bir süre sonra gelen sese koşan görevliler, Ebru Cızdan'ın yerde yattığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebru Cızdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ebru Cızdan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzünde tırnak izleri olan eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran ekipler olayın cinayet mi yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor.

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