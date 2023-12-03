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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023, 18:01 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023, 18:06

Beşiktaş'ta kontrollü yıkım sırasında 11 katlı binanın çökmesi kamerada!

Beşiktaş'ta 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı sırasında çökmesi çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için sulama yapan bir görevli ise son anda kurtuldu. İşte o korku anlar...

Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı yapıldığı sırada bina aniden çöktü. Molozlar ise yola düştü. Dökülen molozlardan 3 araç hasar gördü.

"SULAMA YAPAN GÖREVLİ SON ANDA KURTULDU"

Binanın yıkıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, iş makinesi ile yıkımın yapıldığı sırada binanın aniden çöktüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca, yıkılma sırasında toz çıkmasın diye sulama yapmaya çalışan görevlinin son anda atlayarak yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulduğu da görülüyor.

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