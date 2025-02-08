Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Beşiktaş Yankı Sokak'ta meydana gelmişti. Yağmur sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucu bir sitenin içinde yer alan açık otoparkın istinat duvarı 8 aracın üstüne çökmüştü. Çökme sonucu 8 araç kullanılamaz hale gelmişti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde inceleme yaparken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmıştı.
O anlar güvenlik kamerasında
İstinat duvarının araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının yıkıldığı ve ardından araçların üzerine düştüğü anlar görünüyor.