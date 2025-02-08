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Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada
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Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 12:45

Beşiktaş’ta yağan yağmur sonrası site içinde yer alan otoparkın istinat duvarının toprak kayması sonucu park halindeki 8 aracın üstüne devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Beşiktaş Yankı Sokak'ta meydana gelmişti. Yağmur sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucu bir sitenin içinde yer alan açık otoparkın istinat duvarı 8 aracın üstüne çökmüştü. Çökme sonucu 8 araç kullanılamaz hale gelmişti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde inceleme yaparken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmıştı.


O anlar güvenlik kamerasında


İstinat duvarının araçların üzerine düşme anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının yıkıldığı ve ardından araçların üzerine düştüğü anlar görünüyor.

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