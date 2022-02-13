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Beşiktaş’ta cep telefonu hırsızlığı kamerada

Beşiktaş’ta cep telefonu hırsızlığı kamerada
13.02.2022 13:09

OTOMATİK OYNAT

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Beşiktaş’ta iki kişinin cep telefonlarının çalınması ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 25 ayrı suç kaydı olan şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Beşiktaş’ta cep telefonları çalınan E.K. ile İran uyruklu A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmalarda yankesicilik olaylarının meydana geldiği dükkanların güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin 25 yaşındaki Yaren Ç. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan Yaren Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Yaren Ç.’nin 25 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

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